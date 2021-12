Libero dà le percentuali scudetto: Inter 30%, Napoli e Atalanta 25% e Milan 20%

Spalletti può contare su riserve di qualità, nella lotta serrata per il primo posto gli serve continuità. Sul Milan pesano i troppi infortuni

Su Libero, Tommaso Lorenzini analizza le percentuali di possibilità che hanno le prime quattro squadre in classifica di vincere lo scudetto. Sono così ripartite: 30% all’Inter, 25% al Napoli e all’Atalanta e 20% al Milan.

L’Inter è favorita perché i suoi giocatori sono già abituati a lottare per lo scudetto, inoltre, con Inzaghi hanno migliorato il gioco rispetto a Conte. Inoltre ha una rosa profonda e può fronteggiare meglio infortuni e Covid.

Al Napoli viene attribuito il 25% di possibilità di vittoria.

“perché i fenomeni di Spalletti prima o poi rientreranno, la qualità delle riserve c’è (Mertens su tutti) e, in un campionato con avversarie modeste come il nostro, è una garanzia. Cosa manca allora a Luciano? La continuità: se in un primo anno in panchina può essere fisiologico, in questa lotta serrata potrà essere esiziale”.

La costanza è invece dote che non difetta all’Atalanta, che non solo sta vivendo un momento molto felice, ma non ha le pressioni legate al dover vincere a ogni costo, oltre ad una rosa con due giocatori doppione per ruolo.

A pesare sul Milan sono gli infortuni.

“Nonostante il progetto Pioli sia chiaro ed efficace tramite un gioco corale e un gruppo da tutti osannato, la leadership di Ibra e l’abitudine ai piani alti, i rossoneri sono vittime di troppi infortuni (stanno spingendo al massimo fin dalla scorsa stagione), la difesa balla troppo (Kjaer fuori che guaio) e il centrocampo non potrà sempre sopperire alla mancanza di gol degli attaccanti: Rebic, Castillejo e Giroud sono rotti, Leao non segna dal 23 ottobre”.

Se vuoi essere sempre aggiornato seguici su Google News