La Moviola del CorSport: l’annullamento del gol di Kessie è una finezza, complimenti a Massa e Di Paolo

L’annullamento del gol di Kessie durante Milan-Napoli? Per la Moviola del Corriere dello Sport, di Edmondo Pinna, ha rappresentato “una finezza”.

“L’annullamento del gol di Kessie per fuorigioco precedente di Giroud (e vi spiegheremo perché lo è) è una finezza, complimenti”.

Ed ecco il motivo:

“Al momento del tocco in avanti di Kalulu, Giroud è a terra e davanti a lui, sdraiato come lui, c’è Juan Jesus: il contatto fra i due è evidente, forse non voluto, ma Giroud muove anche le gambe quando il pallone passa da quelle parti. Bravo Di Paolo a chiamare l’OFR, fa bene l’arbitro a giudicarlo interferente”.