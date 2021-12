Koulibaly ha fatto la terza dose di vaccino

Il difensore senegalese, in Francia per le festività natazie, si è recato all’hub vaccinale del suo paese natale, Saint Dié des Vosges

Kalidou #Koulibaly, difensore del #Napoli, è tornato in Francia per la pausa natalizia ed ha deciso di fare la terza dose del vaccino anti #Covid19. Il calciatore si è recato presso l’hub vaccinale di Saint Dié des Vosges, suo paese natale pic.twitter.com/6oSQl1joRj — Simone Guadagno (@SimoneGuadagnoo) December 23, 2021

In vacanza in Francia per le festività natalizie, il difensore del Napoli Kalidou Koulibaly ha scelto di sottoporsi alla terza dose del vaccino. Koulibaly, che ha avuto il Covid a gennaio scorso e che s’è sottoposto insieme al resto del gruppo squadra azzurro alle prime due dosi, s’è vaccinato nel suo paese natale: Saint Dié des Vosges.