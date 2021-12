Joe Barone: «Vittoria Fiorentina dedicata a Commisso» che è tornato negli Usa per una polmonite

Il dg viola dopo il successo per 3-2 a Bologna: «Il tecnico e la squadra credono in questo cammino. La nostra tifoseria è una delle migliori d’Europa»

La Fiorentina ha vinto 3-2 a Bologna e si è portata al quinto posto in classifica. Al termine del match, il dg viola Joe Barone rilascia delle dichiarazioni sul presidente Commisso che in settimana è tornato negli Stati Uniti per una polmonite

Questa vittoria è dedicata a Rocco Commisso, ho parlato con lui più volte prima della partita e dopo lui ha parlato anche con Italiano e con Pradè. Lo ringraziamo, purtroppo oggi non era qui perché è dovuto tornare a New York e questa vittoria è dedicata a lui, ai tifosi che erano qua e a tutto il nostro popolo viola. Oggi il risultato è molto positivo. Sul 3-1 abbiamo sofferto un po’ ma l’abbiamo gestita abbastanza bene. Il campionato però è ancora molto lungo. La Fiorentina è del popolo viola e ci facciamo sentire in tutta Italia. La nostra tifoseria è una delle migliori d’Europa. Il merito del lavoro è del club, di Italiano e della squadra che crede in questo cammino e questo è molto importante.

