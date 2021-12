Insigne non si allena e non gioca a Milano. Dopo aver giocato con l’Empoli

Ha saltato l’allenamento per il quarto giorno consecutivo. Contro l’Empoli u scelto da Spalletti per sostituire Zielinski che uscì per problemi respiratori

A questo punto la domanda ritorna prepotente: perché Spalletti ha schierato Insigne contro l’Empoli, mettendolo in campo al posto di Zielinski? Quella partita giocata, si fa per dire, da Insigne, ha riacutizzato il malanno del capitano che non giocherà contro il Milan. Pochi giorni prima, contro il Leicester, Spalletti aveva con successo schierato Malcuit.

Scrive il Corriere dello Sport:

Lorenzo Insigne s’è limitato anche ieri a una sessione di terapie e a un po’ di lavoro in palestra, disertando per il quarto giorno consecutivo l’allenamento della squadra, e a questo punto è davvero impresa ardua anche soltanto immaginare di vederlo nell’elenco dei convocati che oggi partiranno dall’aeroporto di Capodichino. Un lampo, quello con l’Empoli: sembrava che le cosse stessero migliorando, tanto che giovedì il suo manager Pisacane aveva seminato ottimismo sulla sua presenza, ma poi il capitano ha saltato anche l’allenamento andato in scena ieri al centro sportivo di Castel Volturno esattamente come i precedenti della settimana.