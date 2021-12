Immobile è di nuovo infortunato: lieve distorsione al ginocchio

Continua l’escalation di infortuni in Serie A: Ciro Immobile, uscito per infortunio all’intervallo di Sampdoria-Lazio, quest’oggi non si è allenato e s‘è sottoposto agli esami utili a capire di più sul problema accusato in partita. Gli è stata dunque diagnosticata una (lieve) distorsione al ginocchio destro. Immobile potrebbe riposare giovedì in Europa League. Il ragazzo, comunque, non pare preoccupare particolarmente i medici della Lazio: l’infortunio è di entità piuttosto lieve e non dovrebbe costringerlo per troppo tempo ai box.