Il New York Times: «Lo sport deve dare l’esempio, chiudiamo tutti i campionati fino a febbraio»

“Basta idiozie, pensano solo a come non perdere soldi. Ma è tempo che le leghe sportive impongano la vaccinazione per ogni giocatore”

“Nel bel mezzo di una nuova ondata di contagi da Covid che sta investendo il mondo, i dirigenti sportivi si affannano a capire come mantenere intatte i loro calendari, con gli stessi orari e le stesse entrate. Non dovrebbero perdere altro tempo con simili idiozie. È ora di mettere fermare partite e campionati”.

Il New York Times, con un editoriale firmato da Kurt Streeter, prende posizione sulla resistenza dello sport nel pieno di una nuova ondata di Covid che sta investendo il mondo. La Premier è l’esempio lampante: non si fermano, ma rinviano partite su partite, addirittura nove negli ultimi cinque giorni. Per il Nyt bisogna tornare al lockdown.

“Se siamo sinceramente interessati alla salute pubblica, realmente investiti dal proposito di rallentare il virus e salvare vite umane, dobbiamo guardare alla tempesta che si è scatenata e starcene al riparo. Tornare a febbraio o più tardi. Se avremo lavorato collettivamente per rallentare la diffusione e la proliferazione delle varianti, potremo tornare a giocare. Ma un rinnovato senso di diligenza e restrizioni più severe. C’è un’inevitabile sensazione di déjà vu in questo momento nel mondo dello sport, dove la paura e l’incertezza infuriano di nuovo. Ricordiamo tutti il mese di marzo 2020, quando la cancellazione delle partite di basket del college e dell’NBA segnalava che il coronavirus stava per capovolgere la vita come la conoscevamo. Sono passati 20 mesi e quasi tutti hanno allentato la vigilanza”.

“Nello sport, dove gli assembramenti durante le partite e il cameratismo tra compagni rendono ancora più facile la diffusione virale, giocatori, tifosi e dirigenti hanno mollato, come se la guerra contro la pandemia fosse finita. Invece no, e il mondo dello sport è tra le forze sociali più potenti al mondo. Dovrebbe prendere l’iniziativa e fare la cosa più prudente: mettere in pausa i campionati. La NFL e la NBA hanno stupidamente ridimensionato i test sui giocatori e sui membri dello staff delle squadre rispetto alla scorsa stagione. Nessuna delle leghe ha imposto ai giocatori di essere vaccinati, spingendoli a farlo con l’offerta di una carota: fai le tue dosi e avrai meno tamponi, meno restrizioni fastidiose come indossare mascherine o essere separato dai compagni di squadra. Il tempo per darsi di gomito è finito. La maggior parte dei giocatori e del personale delle squadre è vaccinato, il che rimane di gran lunga il modo migliore per tenere a bada malattie gravi e ricoveri ospedalieri. Ora è il momento di far salire tutti a bordo. È tempo che le leghe sportive impongano la vaccinazione per ogni giocatore”.