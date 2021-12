Il like di Calhanoglu al gol di Elmas fa infuriare i tifosi del Milan

Il like dell’ex calciatore del Milan, che ha dimostrato di aver apprezzato la sconfitta dei rossoneri, è apparso sotto un post dell’account “433”

La sfida tra il Milan e il Napoli è finita con la vittoria degli azzurri di Spalletti e con non poche tensioni tra i tifosi che hanno avuto da ridire sulla decisione dell’arbitro Massa di annullare il gol di Kessie . Ma le brutte notizie non si fermano qui, al termine della gara infatti è comparso un like inaspettato ad un post Instagram che celebrava il gol di Elmas pubblicato sull’account “433”

Il “like” galeotto è di Hakan Calhanoglu, ex giocatore del Milan e attuale centrocampista dell’Inter, che ha mostrato di aver gradito la sconfitta della sua ex squadra. Tanti tifosi del Milan non hanno apprezzato il gesto del loro ex calciatore e sotto l’immagine sono comparsi tanti messaggi duri nei suoi confronti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 433 (@433)