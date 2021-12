Il CorSport: Spalletti gestisce Mertens con molta oculatezza

Il belga ha 34 anni e in un momento in cui si gioca ogni tre giorni il suo impiego va dosato per sfruttarlo al meglio tra Europa League e campionato

Senza Osimhen, Mertens è diventato fondamentale nel Napoli. Il Corriere dello Sport elogia la gestione estremamente oculata che ne sta facendo Luciano Spalletti. In tutte le ultime partite, l’allenatore del Napoli lo ha sostituito prima del termine delle gare.

“Ma 34 anni comunque hanno un loro peso e in questo calcio che sa di frullatore, una partita ogni tre giorni, il turnover è indispensabile anche per prevenire, non solo per intervenire. Mertens va dosato, ha una fisicità che va tutelata, e per un Napoli che giovedì si gioca l’Europa e che poi, tra l’Empoli, il Milan e infine lo Spezia si lancia nel rush finale del girone d’andata, è una risorsa da sfruttare con (ri)partenze intelligenti”.