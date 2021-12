Il Chelsea pareggia, la Juventus finisce prima nel girone Champions

I bianconeri di Allegri battono 1-0 il Malmoe mentre i campioni d’Europa pareggiano in casa dello Zenit. Due settimane dopo il crollo di Stamford Bridge, la classifica cambia

La Juventus finisce prima nel girone Champions. La sconfitta per 4-0 in casa del Chelsea e due settimane dopo il primo posto nel girone. È il calcio e la Juventus di Allegri stasera può festeggiare il primo posto nel girone Champions. La Juventus ha battuto 1-0 il Malmoe mentre i campioni d’Europa non sono andati oltre il 3-3 in casa dello Zenit San Pietroburgo. La squadra di Tuchel è andata sotto 2-1, nel secondo tempo ha rimontato con i gol di Lukaku e Timo Werner (che aveva segnato anche il gol dello 0-1) fino al definito 3-3 segnato in pieno recupero da Ozdoev.