Giudice Sportivo: multa di 10mila euro al Milan per i cori contro i napoletani

I cori si sono sentiti distintamente durante Milan-Napoli di ieri. Il comunicato scrive che sono stati intonati prima dell’inizio della gara

Il Giudice Sportivo, Gerardo Mastrandrea, ha deciso di sanzionare il Milan per i cori di discriminazione territoriali intonati dai tifosi presenti in curva contro i napoletani, nel corso di Milan-Napoli di ieri, a San Siro. Il club rossonero è stato multato per 10mila euro. La decisione è contenuta nel comunicato emesso oggi dopo le gare di ieri.

“Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. MILAN per avere suoi sostenitori, prima dell’inizio della gara, intonato cori insultanti di matrice territoriale nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria”.