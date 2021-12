Gazzetta: Juan Jesus ieri non si è allenato, Spalletti ha provato Di Lorenzo centrale

Forse si è trattato di un riposo preventivo, date le assenze, contro il Milan, di Koulibaly e Manolas. Il tecnico prova alternative

Dalla seduta di allenamento di ieri è emersa almeno una nota positiva: Zielinski ha svolto una parte dell’allenamento in gruppo, segno che il centrocampista si avvia verso il recupero. Ma la Gazzetta dello Sport riferisce di un assente, in campo, ieri: si tratta di Juan Jesus. Forse una giornata di riposo per non affaticarlo, visto che contro il Milan non ci saranno né Koulibaly né Manolas. La rosea, in ogni caso, scrive che il tecnico ha provato al centro della difesa Di Lorenzo.

“Non si è allenato neanche Juan Jesus, augurandosi sia solo un riposo preventivo visto che con Koulibaly fuori e Manolas in permesso in Grecia (ieri bloccato in aeroporto per un controllo di contanti, poi risultati in regola), mancano i centrali e infatti nei movimenti Spalletti ha spostato in mezzo Di Lorenzo”.