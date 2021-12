Gasperini: «Ribaltare una partita del genere è una prova di grande forza e volontà»

A Dazn: «I ragazzi sono stati straordinari, vincere qui sarà dura per tutti. Champions? Era alla nostra portata, non siamo assolutamente d’accordo con certi giudizi»

Nel post partita di Verona-Atalanta, ai microfoni di Dazn l’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini.

«Una partita che ha dato una grande soddisfazione vincerla, contro una squadra molto forte e bella. Ribaltarla è una prova di grande forza e volontà, i ragazzi sono stati straordinari, vincere qui sarà dura per tutti».

«Facile non è stato, siamo rimasti molto dispiaciuti dell’eliminazione dalla Champions, era alla nostra portata, non siamo assolutamente d’accordo con certi giudizi. Il Villarreal ha capitalizzato tutto, noi siamo stati anche molto bravi. L’eliminazione ci sta ma noi abbiamo avuto la sensazione di fare tante cose buone».

«Oggi non abbiamo fatto bene l prima parte in difesa, eravamo un po’ vulnerabili, siamo cresciuti nell’arco della gara, poi abbiamo fatto un bellissimo gol e nel secondo tempo è andata ancora meglio».

«Muriel? Sta molto bene, è stato bravissimo per tutto il primo tempo, abbiamo queste risorse che possono pesare, ci permettono di vincere questo tipo di partite».

«Non guardo la classifica, oggi abbiamo fatto un passo a livello di mentalità e determinazione, abbiamo incontrato una bellissima squadra».

«Il sogno di vincere l’Europa League? Non ci stiamo pensando ora. Ci sarà tempo per giocare ancora il campionato, affrontiamo un traguardo per volta consapevoli di poter giocare sempre in tutte le competizioni, cercando di superarle, se non ci riusciamo non ci rimproveriamo niente. Non ho guardato le possibili avversarie, non ci penso, sto pensando alla Roma e al Genoa, ad arrivare alla sosta del campionato».