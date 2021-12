Florenzi: «È la prima volta che mi capita di vedere un fuorigioco così. Frustrante vedere annullato il gol»

Alla Domenica Sportiva: «Si potevano prendere altre decisioni, ma non posso nemmeno biasimare l’arbitro. Siamo arrabbiati per la sconfitta immeritata».

Nel post partita di Milan-Napoli, il terzino del Milan, Alessandro Florenzi, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Domenica Sportiva. Ha commentato il gol annullato per fuorigioco di Giroud.

«Quando l’ho rivisto ora, pensavo fosse un’azione diversa. È la prima volta che mi capita di vedere un fuorigioco così. È frustrante vedere questo gol annullato, si potevano prendere altre decisioni ma non posso nemmeno biasimare l’arbitro per averla presa».

«Nulla è perduto, siamo a dicembre, manca mezzo campionato, siamo giustamente arrabbiati per la sconfitta immeritata, ma usciamo dal campo con la consapevolezza di aver fatto una buona partita sotto tanti punti di vista».

«Non penso siamo stanchi, i dati delle ultime partite dicono altro, noi non ci sentiamo stanchi, forse siamo un po’ prevedibili, possiamo migliorare in alcune cose. Stasera forse abbiamo un piccolo demerito sul gol, le altre volte sono stati tutti gol presi per errori nostri. Stiamo facendo un buon campionato ma non siamo stanchi».

«Siamo un gruppo che può sopperire all’assenza di Kjaer, ci sentiamo tutti titolari, dobbiamo guardare avanti e alzare la testa»