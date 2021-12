Djokovic: «Non avrei dovuto giocare alle Olimpiadi prima dell’Us Open. Avrei avuto più energie»

A L’Equipe: «A New York l’affetto del pubblico mi ha colto alla sprovvista, mi ha condizionato in campo. Medvedev e Zerev? Mi identifico nel loro approccio, mi piacciono le persone autentiche»

Su L’Equipe una lunga intervista a Novak Djokovic. Commenta la stagione in corso: è la più pazza della tua carriera?

«È una stagione sulle montagne russe per molte ragioni. Con la pandemia, tutti hanno vissuto un momento complicato. Ma, per noi, costretti a viaggiare per praticare la nostra professione con regolamenti diversi in ogni paese, è stato molto difficile rimanere mentalmente “sani” per mantenere le routine che ti permettono di dare il meglio. Non ci sentiamo liberi. C’era la quarantena in Australia, a Parigi, non abbiamo avuto più di un’ora per uscire dall’hotel, ecc. C’era molta tensione nell’aria. E anche fuori dal campo, dove dovremmo rilassarci. Era necessario pensare a più cose del solito: dove e quando indossare la mascherina, non dimenticare di fare i test… Quindi ci sono state ancora più aspettative e pressioni su questa stagione».

Ha avuto risultati migliori degli altri nei tornei del Grande Slam, ma anche sconfitte difficili. Commenta quella allo Us Open contro Medvedev. Il suo avversario ha giocato meglio, dice, ma su di lui ha influito anche una componente emotiva.

«Normalmente, quando scendo in campo nelle grandi partite, non sono il favorito nel cuore degli spettatori. Mi ero preparato per questo tipo di atmosfera. E invece lì, quasi tutto lo stadio era con me! L’ho sentito appena sono tornato in campo. Non me l’aspettavo affatto e sono stato colto alla sprovvista. Forse quella diversa sensazione emotiva ha influenzato il mio gioco».

Non ti è piaciuto?

«Mi piace essere supportato. Non sono uno che si motiva in un ambiente ostile. È solo che non ci ero abituato. E in qualche modo non sono riuscito ad entrare bene in partita».

Dice che per tutta la carriera è riuscito a gestire la pressione del momento, ma non in quell’occasione. E che uno degli errori, forse, è stato andare alle Olimpiadi.

«Forse sarebbe stato meglio se non fossi andato ai giochi prima di questo Us Open. Avrei avuto più riserve di energia mentale e fisica. Sono andato a Tokyo con il serbatoio al 50%. Il gioco andava bene, ma stavo già camminando a riserva. In condizioni estremamente difficili, con un’umidità incredibile e due partite nel bel mezzo della giornata, il serbatoio di energia stava scendendo… E si è scoperto contro Zverev in semifinale, in una partita che avrei potuto vincere. E quando sono tornato a casa dai giochi, pensavo “Oh, ho bisogno di un sacco di tempo per recuperare!”. Ma non ne avevo. Dovevamo arrivare a New York in fretta. Non sto cercando di trovare scuse per me stesso. Di solito non passo troppo tempo nella mia vita, nella mia carriera, a cercarle. Ma una cosa è certa, mi sarei sentito meglio preparato a New York se non avessi giocato alle Olimpiadi. Detto questo, non mi pento di esserci andato».

Il discorso torna a New York. La finale è stata una partita più che speciale?

«Ho pianto (nel bel mezzo della partita) prima di tutto per l’incredibile supporto del pubblico. Erano lacrime di gioia dovute a tutto quell’amore. Poi le lacrime di gioia sono diventate lacrime di tristezza. Non avrei ceduto, ma sentivo che stava diventando molto, molto difficile vincere. Era un mix di tutto questo. Tutte le emozioni nascoste dentro si sono liberate con quelle lacrime. L’unica cosa che rimpiango è non aver pianto prima della partita. Il rilascio è arrivato troppo tardi!».

E ancora:

«Non è stata una vittoria in campo, ma una vittoria più grande per quella connessione con le persone. Non l’avevo mai sperimentato prima a New York».

Nelle semifinali del Roland Garros ha vinto su Nadal con una partita furiosa.

«Nelle mie partite dell’anno la classifico come numero 1, prima della finale del Roland contro Tsitsipas e la finale di Melbourne contro Medvedev. Perché? Ancora oggi, alcune persone non mi credono quando dico che ho avuto uno strappo muscolare nella partita contro Fritz nel terzo turno in Australia. Solo la mia squadra sa cosa abbiamo dovuto passare ogni giorno. Non mi sono mai allenato, nemmeno una volta. Ho usato ogni ora disponibile per il recupero. Sul lettino da massaggio, sulle macchine, prendendo antidolorifici ad alte dosi. Tutto ciò che poteva essere possibile fare, l’ho fatto per mettermi in condizione di giocare. Vincere questo torneo è stato un miracolo. Davvero. Contro Raonic nelle fasi a eliminazione diretta e Zverev nei quarti di finale, mi sono scaldato prima delle partite per appena mezz’ora e ogni volta che ho iniziato a servire guardavo il mio allenatore Goran Ivanisevic e dicevo: “Non sarà possibile…”. Finalmente sono riuscito a superarlo e devo ammettere che è stato meglio in semifinale (contro Karatsev) e in finale. Il dolore era lì, ma il mio corpo si era messo a posto».

Dice che le due partite del Roland Garros contro Nadal e Tsitsipas sono state incredibili.

«L’unica differenza – e non voglio sembrare arrogante e non voglio togliere nulla a Tsitsipas – è che ho avuto la sensazione che contro di lui anche se avessi perso due set a zero, avrei comunque potuto vincere. Mi sentivo come se avessi più controllo. Contro Rafa, su ogni punto, mi chiedevo se avrei finito per vincere o perdere. Era più imprevedibile. Quando l’ho battuto 3-2 nel quarto set, mi sono sentito un po’ meglio. Ho sentito che la sua energia era in calo ed ho visto che avevo preso il sopravvento. Ma fino ad allora, era stato necessario strapparci via su tutti i punti. Era la guerra. Un’intensità incredibile. Una delle mie vittorie più belle, ovviamente!».

Dice di apprezzare molto i suoi rivali, Medvedev e Zverev.

«Li apprezzo prima di tutto come persone. Ho avuto un buon rapporto con loro dal nostro primo incontro».

Soprattutto Zverev

«Parliamo molto fuori dal campo. Tra i miei più grandi rivali, è con lui che ho i rapporti più stretti».

Su Medvedev:

«Mi piace il suo personaggio. Dà a tutti l’immagine dell'”Io sono come sono, non copio nessuno”. Può sembrare confuso. Siamo più abituati ai giovani che parlano di quelli più grandi, dei loro idoli. Ma lui è genuino e mi piace. Anche se gli capita di comportarsi male in campo, come me, lanciando racchette o combattendo con il pubblico, almeno resta se stesso. I suoi sentimenti possono essere capovolti nel bel mezzo di una partita, ma sta combattendo. E lui dice: “Se vuoi fischiarmi, fischiami!”. Mi piace l’onestà».

Continua:

«Non è politicamente corretto, ma io sono fatto così. Posso facilmente identificarmi. Lo stesso vale per Zverev. Ha lo stesso approccio. Possiamo parlare di una mentalità ribelle, ma vogliamo essere autentici, attenerci ai nostri valori. Quando commettiamo un errore, mi piace che diciamo: “Ho fatto un errore”. Se vuoi criticarmi, va bene, è una tua scelta. Non sono perfetto, ma cercherò di imparare da tutto. Non mi piace quando le persone si presentano come perfette, dentro e fuori dai campi. Non esiste. Ecco perché apprezzo Sasha e Daniil. Inoltre, sono giocatori di tennis incredibili. Avrei sperato di prenderli a calci in culo un paio di volte quest’anno a Tokyo o New York, ma finiamo sempre per scherzarci sopra. Questa è la rivalità Next Gen: Zverev, Djokovic, Medvedev (ride)!».