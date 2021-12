Corsport: pronto il rinnovo di Sarri alla Lazio, 4 milioni più premi fino al 2025. La firma a Natale

Lotito ha accelerato e ha spedito la bozza del contratto ora al vaglio degli avvocati. Adesso guadagna 3,3 milioni. Una clausola per i grandi club all’estero

È pronto il rinnovo di Sarri alla Lazio, ne scrive il Corriere dello Sport.

Lotito ha fatto recapitare il rinnovo a Sarri. Il contratto, con scadenza nel 2025, è nelle mani del tecnico. Lo stanno studiando gli avvocati, nelle prossime ore o al massimo nei prossimi giorni sarà restituito firmato. Lotito conta di arrivare alla chiusura prima di Natale, probabilmente dopo Venezia-Lazio di mercoledì 22 dicembre. La sosta natalizia probabilmente sarà utile per annunciare il nuovo accordo. Si è trovata l’intesa economica, da un ingaggio di 3 milioni (3,3 facilmente raggiungibili con i bonus, più altri premi) si passerà ad una cifra di circa 4 milioni più premi. Nel contratto saranno inserite delle clausole, erano al vaglio in settimana. Una era già presente nell’accordo in essere, permette al tecnico di liberarsi pagando una penale, è valida solo all’estero e riguarda alcuni club.