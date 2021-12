Conferenza Spalletti (LIVE): «Pagherò la multa alla squadra per la mia espulsione»

«Noi siamo il mezzo per raggiungere la nostra felicità. , Questa squadra ha già dimostrato di valere nelle difficoltà».

La conferenza di Luciano Spalletti alla vigilia di Napoli-Atalanta in programma domani sera a Fuorigrotta alle 20.45

«Si sceglie con quelli che rimangono. Quel che è fondamentale è stare uniti a protezione della squadra che ha già dimostrato nella difficoltà quanto ha a cuore questa maglia e si vede quotidianamente a tutti gli allenamenti. Non c’è miglior situazione di questa di vedere se ci si lascia spaventare oppure si vuole andare a trovare nuove energie e nuove risorse. È fondamentale avere nella testa che siamo il mezzo per raggiungere la nostra felicità e quella di tutte quelle che persone che ci vogliono bene e ci stanno vicini. Quando tocca a noi, è il momento di farlo vedere».

«Si passa da un eccesso a un altro. Da un lato si dice che è quasi impossibile e poi si parla di scudetto. Non siamo dei polli, siamo partiti per obiettivi ben chiari e tutto il resto lo vedremo strada facendo, che tipo di viaggio saremo in grado di portare avanti. L’Atalanta è un cliente scomodo perché sono costruiti bene. Io lo dico che ho la rosa forte, qualcun altro non lo dice. Sotto l’aspetto della copertura doppia dei ruoli, ce ne sono di più forti di noi. Noi abbondiamo davanti. Se si parla di completezza della rosa noi stiamo a posto ma ce ne sono altre più a posto di noi. Noi abbiamo caratteristiche che possono creare problemi all’Atalanta. Non dobbiamo far portarci in giro per il campo dall’Atalanta.

«La squalifica, faccio fatica a sopportarlo. Vengo cancellato dal mio mondo, io vivo per fare l’allenatore, per stare vicino alla squadra. Quando spendo del tempo nelle riunioni a dire che comportamento dobbiamo avere in campo e in panchina, parlo di tutto lo staff che va in panchina, io chiedo loro di avere un certo comportamento, di non accettare le provocazioni, di saper accettare un errore arbitrale come sbaglio io qualche sostituzione. Quel che è successo è la perfetta esemplificazione di quel che non si deve fare. Per questo io pagherò la multa alla squadra. Bisogna sapersi trattenere anche di fronte a quel che ritieni ingiusto. E fare come fanno loro quando tu sbagli. Gli arbitri non mi dicono niente quando sbaglio.

Il risultato di 2-0 non ti mette al sicuro con le cinque sostituzioni. Siamo sotto tempesta perché oltre agli infortuni abbiamo avuto anche il Covid. Calciatori che hanno avuto il Covid tre giorni fa, è difficile avere da loro una risposta come te l’aspetti.