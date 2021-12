Comico tedesco tifoso del Borussia si traveste da Rose e arriva negli spogliatoi: Daspo a vita (VIDEO)

Si tratta di Sebastian Pufpapp, noto cabarettista. Ha sfruttato la sua somiglianza al tecnico per entrare allo stadio senza biglietto. Smascherato da uno steward

Dalla Germania arriva la notizia di un Daspo ad un cabarettista tifoso del Borussia Dortmund per una motivazione alquanto bizzarra: si è travestito da Marco Rose, il tecnico della squadra tedesca per fare uno scherzo alla squadra.

Si tratta di Sebastian Pufpaff, noto cabarettista tifoso del Borussia. Come ha spiegato lui stesso, ha sfruttato la sua somiglianza all’allenatore per entrare nello stadio senza biglietto per assistere alla partita con il Bayern Monaco. Pufpaff è riuscito ad arrivare fino agli spogliatoi. Cosa che evidentemente il club non ha gradito, tanto da decidere di comminargli un daspo a vita.

Lo stesso cabarettista ha pubblicato su Instagram il video di quanto accaduto. Ha affittato un pullman, allestendolo come quello ufficiale del club, si è fatto accompagnare allo stadio da un autista ed è riuscito ad entrare nell’impianto. A smascherarlo è stato uno steward.

