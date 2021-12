Classifiche a confronto: il Napoli di Spalletti ha cinque punti in più del Napoli di Gattuso

Undici punti in più dell’anno scorso per Fiorentina e Torino. Inzaghi ha fatto meglio di Conte: la sua Inter ha cinque punti in più

La fine del girone d’andata è il momento giusto per i primi bilanci. Rispetto all’anno scorso, il Napoli ha 5 punti in più. Nonostante la debacle con lo Spezia e la sconfitta interna con l’Empoli. Spalletti, per ora, ha fatto meglio di Gattuso. Anche Inzaghi sta facendo addirittura meglio di Conte, 5 punti in più. Le squadre più migliorate sono la Fiorentina e il Torino, che con Vincenzo Italiano e Ivan Juric in panchina hanno fatto 11 punti in più dell’anno scorso. 5 punti in meno per Juventus e Roma. Stabile il Milan, che ha fatto un punto in meno.

Inter 46 (+5)

Milan 42 (-1)

Napoli 39 (+5)

Atalanta 38 (+2)

Juventus 34 (-5)

Roma 32 (-5)

Fiorentina 32 (+11)

Lazio 31 (-3)

Empoli 27

Bologna 27 (+7)

Torino 25 (+11)

Sassuolo 24 (-6)

Hellas Verona 24 (-6)

Udinese 20 (+2)

Sampdoria 20 (-6)

Venezia 17

Spezia 16 (-2)

Genoa 11 (-7)

Cagliari 10 (-4)

Salernitana 8