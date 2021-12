Capello: «Il Napoli mi piace, nella sua personalità e nel voler essere protagonista si vede la mano di Spalletti»

Libero intervista Fabio Capello. Si esprime sulle italiane in Champions e sulla lotta scudetto. Per il Milan, contro il Liverpool, dice, sarà molto difficile. E sul campionato italiano:

«Non è peggiorato, è rimasto dello stesso livello. È La Premier che offre un calcio diverso, più in linea con i tempi. Fortunatamente qualche allenatore in Italia propone qualcosa di diverso: il capostipite dell’onda buona è Gasperini, ora vedo innovazioni anche da Italiano nella Fiorentina e Zanetti nel Venezia. Ben vengano. L’importante è dimenticare la moda di anni fa del guardiolismo superficiale: per un lungo periodo abbiamo preso il peggio di Guardiola, senza capirlo fino in fondo».