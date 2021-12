Andreazzoli: «Di Lorenzo? Un nostro fiore all’occhiello. Che emozione riabbracciarlo»

In conferenza stampa. «Vederlo alzare la Coppa sul pullman, questa estate, è stata una soddisfazione. Come se fosse successo a mio figlio»

Interpellato dai giornalisti su Giovanni Di Lorenzo, che Andreazzoli ha allenato all’Empoli, l’attuale tecnico dei toscani non ha lesinato elogi al terzino destro in forza al Napoli e alla Nazionale italiana. Queste le sue dichiarazioni in conferenza stampa, riportate da Tuttomercatoweb.

Cosa posso dire, è scarso (ride). Giovanni è un nostro fiore all’occhiello, ci ha reso felici da quando è andato via. In particolare quest’estate: vederlo alzare sul pullman la Coppa è stata un’emozione. Come se fosse successo a mio figlio. Per la persona che è, una soddisfazione grandissima. L’ho visto a Coverciano con la Nazionale, è stata un’emozione riabbracciarlo.