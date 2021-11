Zoff: «Perché parlate di falso nueve? Insigne, al massimo, farà il centravanti arretrato»

A Radio KKN: «Sono ottimista, Mancini ha dimostrato di saperci fare. Non so se il ct schiererà Insigne falso nueve, ma preferisco parlare di centravanti arretrato alla Hidekguti»

Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, Dino Zoff – portiere leggendario ed ex ct degli azzurri – ha detto la sua sul possibile impiego di Insigne al centro dell’attacco nella partita di stasera tra Italia e Irlanda del Nord.

Il riferimento è all’Ungheria di Sebes, anni ’50 del secolo scorso.

Nell’Ungheria che vinse le Olimpiadi del 52′, finalista al mondiale 54, il «centravanti arretrato» era Hidekguti. Non so se Mancini adotterà davvero una soluzione simile, so che però è un ct che merita fiducia: pochi mesi fa ha vinto gli Europei, ha dimostrato di saperci fare. Sono ottimista.