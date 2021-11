Uno scambio di bandiere su Twitter, arriva l’ufficialità di Shevchenko al Genoa

Il Genoa posta la bandiera dell’Ucraina, Shevchenko quella del Genoa. Inizia l’avventura dell’ex ct in Serie A

Andriy Shevchenko è il nuovo allenatore del Genoa. L’annuncio arriva in un modo alquanto singolare: uno scambio di bandiere su Twitter. Il club ligure ha postato, infatti, la bandiera dell’Ucraina alla quale Shevchenko ha risposto con la bandiera del Genoa. L’ex ct dell’Ucraina siederà sulla panchina della squadra ligure fino al 2024, con un ingaggio da due milioni a stagione. La proprietà ha deciso di puntare su di lui per un progetto di lungo corso.

Dopo poco, il saluto ufficiale del Genoa:

🔴🔵 Andriy #Shevchenko è il nuovo allenatore del Genoa. Benvenuto, mister!

🇺🇸🇬🇧 @jksheva7 is the new Genoa head coach.

🇺🇦 #Шевченко

