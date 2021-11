Tartaro: «Osimhen? Potrebbero volerci più di 90 giorni per il recupero, dipende dal suo fisico»

La Gazzetta dello Sport intervista il professor Gianpaolo Tartaro, che ieri ha operato al volto Victor Osimhen. Definisce l’intervento come «uno dei più difficili della mia carriera». Spiega che la situazione trovata era davvero molto complessa.

Per questo motivo sono state inserite 6 placche e 18 viti. Il bulbo oculare era quasi fuoriuscito.

Che potrebbe superare i 90 giorni di prognosi, dice.

«Forse ci vorrà pure qualcosa in più. Il verdetto deve rispondere al patrimonio biologico dell’uomo, alla capacità del singolo individuo. Io, come anche il dottor Canonico o De Laurentiis o anche Spalletti, non abbiamo la sfera di cristallo per dire con certezza quando Osimhen potrà riprendere. Con questo intervento abbiano inserito delle nuove impalcature sul palazzo. Adesso però navighiamo a vista e nessuno può fare previsioni attendibili. Ogni organismo ha la propria storia e contiene la colla di se stesso. Adesso inizia la vera partita di Victor, molto dipende da lui e dal suo fisico».