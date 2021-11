Tartaro: «È come se Osimhen fosse uscito da un terribile frontale. I tre mesi di prognosi sono concreti»

Al CorSport: «Deve stare molto attento per non rischiare il ritorno in sala operatoria. L’occhio era uscito dal bulbo. Studieremo una maschera adatta per lui»

Il Corriere dello Sport intervista il professor Gianpaolo Tartaro, il chirurgo che ieri ha operato Victor Osimhen al volto. Un’operazione durata tre ore.

«In un contesto per nulla semplice, anzi reso delicatissimo dallo schiacciamento dell’orbita, dall’accartocciamento dell’osso malare, praticamente frantumatosi. Le varie fratture – non solo quella dello zigomo – hanno rappresentato, ovviamente, complicazioni ed è stato necessario inserire sei placche e diciotto viti. Per rendere l’idea ai tifosi: è come se Osimhen fosse uscito da un terribile frontale. Anzi, come se lui stesso fosse stata la macchina, deformata nel suo aspetto».