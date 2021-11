Simeone: «Sono contento di essere il primo argentino a segnare al Maradona»

L’attaccante dell’Hellas Verona Giovanni Simeone ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn al termine della sfida contro il Napoli

Da quando lo stadio è intitolato a Maradona sei il primo argentino a segnare

«Sono contento, è uno stadio importante e abbiamo lasciato tutto in campo. Abbiamo giocato contro una squadra forte, abbiamo fatto un buon risultato».

È al livello delle vittorie contro Juve e Lazio?

«Contro e squadre grandi è sempre difficile, siamo riusciti a entrare in un aspetto mentale di lottare su tutte le palle in ogni partita, questo è il risultato, sono contento per la squadra, facciamo quello che dobbiamo fare».