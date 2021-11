Sconcerti: Inter più completa, Milan più coraggioso. Mourinho confonde la Roma, che il club gli parli

Sul Corriere della Sera, Mario Sconcerti commenta le partite della domenica. A partire dal derby milanese.

“Il Milan non avrebbe meritato di perdere. L’Inter è una squadra calma e di sostanza. Ha molta facilità a creare occasioni da gol. Lautaro, anche se resta spesso inespresso, pesa più di Ibrahimovic e Leao. Non così Dzeko”.

L’Inter è più completa, scrive, ma il Milan ha più coraggio.

“Semmai è l’Inter che sta subendo troppo un inizio di pareggi, i sette punti da Milan e Napoli non hanno una spiegazione tecnica, sono troppi. Ha pagato il cambio di conduzione. Oggi credo però che l’Inter sia completa. Non è enorme, ma ai massimi livelli, può vincere o perdere qualunque partita. Più bello e didascalico il Milan, anche più audace”.

Sconcerti menziona anche Mourinho, uscito sconfitto, con la sua Roma, a Venezia.

E sugli arbitraggi:

“Non ho capito il primo rigore, chi ha fatto fallo su chi. Netto il secondo. Fino a dieci anni fa si giocava un calcio diverso, dove il contatto era previsto. Lo si è giocato per cento anni. Oggi il contatto è sempre da punire. Non credo si potrà andare avanti così. Questo in generale”.