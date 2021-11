Sconcerti: «Il Napoli non è più brillante. Insigne, Politano e Lozano sono quasi scomparsi»

A Calciomercato.com: «Coppa d’Africa? Non è accettabile un grande torneo in pieno inverno. Per il Mondiale i campionati si fermano, per la Coppa d’Africa no»

L’editorialista del Corriere della Sera, Mario Sconcerti, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Calciomercato.com. Il tema è il weekend di campionato appena trascorso. C’è spazio anche per il Napoli di Luciano Spalletti, fermato ieri dal Verona allo stadio Maradona.

«E’ stato fermato da un buon Verona, ma è vero: il Napoli sono cinque partite che non è brillante. Ti dico un dato che fotografa questa difficoltà: nelle prime 7 partite il Napoli ha fatto 18 gol, nelle seconde cinque su azione ha fatto 4 gol, più i due rigori di Insegne con il Bologna. La stanchezza è un diritto di tutti, ma è vero che i solisti del Napoli sono meno brillanti. Penso a Insigne e Politano e soprattutto a Lozano, che è quasi scomparso. Col Verona mancava Koulibaly, e non è poco».

Sulla Coppa d’Africa, che priverà il Napoli, a gennaio, di Koulibaly, Osimhen e Anguissa:

«Non è accettabile che si faccia un grande torneo in pieno inverno. Per il Mondiale in Qatar i campionati si fermano, per la Coppa d’Africa no. E’ un fattore che può incidere».