Sarri attacca l’associazione calciatori: «Protestano solo per una settimana di vacanza in più a Natale»

Ieri in conferenza Sarri ha attaccato l’associazione calciatori per il suo silenzio sul calendario folle.

«L’Europa fatta così è un problema enorme per tutti non solo per noi. Saremo in campo 66 ore dopo l’Europa League e mi meraviglio che l’associazione protesti per avere una settimana in più di vacanze a Natale, e invece resti zitta sul calendario».