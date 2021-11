Repubblica: il rigore di Jorginho emblema della paura di sbagliare, che un rigorista non dovrebbe mai avere 

Quel pallone volato oltre la traversa si è portato dietro l’ultima speranza di inseguire il Pallone d’Oro

Ieri l’Italia non è andata oltre il pareggio contro la Svizzera, rimandando la pratica qualificazione al Mondiale alla partita di lunedì contro l’Irlanda. La squadra di Mancini avrebbe potuto vincere all’ultimo minuto, se Jorginho non avesse sbagliato il rigore. Il terzo in pochi mesi.

Repubblica scrive che con quel pallone lanciato alle stelle, il brasiliano dice definitivamente addio alla possibilità di vincere il pallone d’oro.

“Calcoli che forse stava già facendo il ct Mancini mentre quel rigore volava oltre la traversa. Portandosi dietro l’ultima speranza per Jorginho di inseguire il Pallone d’oro. Un rigore tirato come mai prima d’ora, impronta digitale del sentimento che un rigorista non dovrebbe provare mai: la paura di sbagliare. Successe la stessa cosa a Roberto Baggio a Pasadena: le lacrime, a differenza del Divin Codino, lui le ha tenute per altre volte”.