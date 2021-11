Osimhen cuore d’oro: su Twitter gli chiedono soldi per cure mediche e il nigeriano acconsente

Il centravanti nigeriano non è nuovo a gesti di solidarietà del genere. Il suo fan l’ha ringraziato per la sensibilità.

Osimhen cuore d’oro. L’attaccante nigeriano del Napoli ha risposto su Twitter a un suo fan che gli ha chiesto aiuto per acquistare dei medicinali per sua madre.

Drop your details under this tweet🙏🏽 https://t.co/zmC6kg2E9p

— victor osimhen (@victorosimhen9) November 4, 2021