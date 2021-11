Nello Mascia racconta il supplizio di un attore tifoso che va in scena durante Inter-Napoli

Il racconto in prima persona: il tablet nascosto dietro le quinte, troppi interisti nella compagnia, gli schiaffi all’infortunio di Osimhen, i complimenti finali del pubblico

Di malavoglia si indossa la tuta del Mitico, il personaggio dell’anziano massaggiatore di The Red Lion, il bel testo di Patrick Marber.

Guarda caso, lo spettacolo che si replica al Bellini in questo faticoso ritorno al teatro dopo un anno di sofferenze, è ambientato proprio nel mondo del calcio.

“Questo te lo metto qua in scena su questa panca. Quando puoi ci dai uno sguardo”.

Non è professionale. Non è deontologico. E soprattutto non andrebbe raccontato.