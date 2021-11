Nedved: «Abbiamo perso qualche punto, ha influito la partenza di Ronaldo, la squadra era scossa»

A Dazn: «Allegri ha dovuto sistemare la squadra. I bilanci si fanno alla fine. La Juve è nata per vincere, la Juve deve vincere»

Nel pre-partita di Lazio-Juve, ai microfoni di Dazn il vicepresidente della Juventus, Pavel Nedved.

Ciclo nuovo e c’è bisogno di tempo. Il vero obiettivo è la Champions. Quanto tempo c’è ancora?

“Avrà tutto il tempo. Il mister sta cercando con vari moduli a trovare il vero equilibrio. L’obiettivo non è solo la Champions ma recuperare in campionato e c’è anche la Coppa Italia e la Supercoppa Italiana. Due trofei che l’anno scorso abbiamo vinto e non è così male”.