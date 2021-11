Napoli-Verona, formazioni / Spalletti ritrova Osimhen, Fabian e Insigne. Gioca Politano

Le scelte del tecnico del Napoli per la partita pomeridiana allo stadio Maradona

Il Napoli ha reso noto l’undici che scenderà in campo tra poco contro il Verona. In porta, come previsto, ci sarà Ospina. In difesa, Di Lorenzo e Mario Rui sulle fasce e, come centrali, Rrahmani e Juan Jesus al posto dello squalificato Koulibaly- A centrocampo spazio ad Anguissa e Fabian Ruiz, con Politano, Zielinski, Osimhen e Insigne a gestire le manovre di attacco.

Napoli: Ospina, Di Lorenzo, Rrhamani, Jesus, Mario Rui, Anguissa, Fabian, Politano, Zielinski, Insigne, Osimhen. All: Spalletti.

Verona: Montipò, Dawidowicz, Gunter, Ceccherini, Faraoni, Tameze, Veloso, Casale, BVarak, Caprari, Simeone. All: Tudor