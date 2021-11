Napoli, il report dell’allenamento: Insigne e Ounas in gruppo

Personalizzato in campo per Victor Osimhen. Ancora fuori Malcuit e Manolas: in palestra il primo, in piscina il secondo.

Dopo il successo contro la Salernitana, il Napoli ha ripreso oggi gli allenamenti all’SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Legia Varsavia in programma giovedì in Polonia per la quarta giornata di Europa League (ore 18.45). La squadra si è allenata sul campo 3 iniziando la sessione con attivazione a secco e torello. Successivamente lavoro tecnico tattico e lavoro di forza. Insigne e Ounas hanno svolto intera seduta con la squadra. Osimhen ha svolto lavoro personalizzato in campo. Malcuit ha fatto lavoro personalizzato in palestra. Piscina per Manolas.