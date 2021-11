Napoli e Inter le squadre che hanno fatto più punti nel 2021: 84 e 83

Lo scrive l’edizione odierna di Repubblica. La grande rincorsa è cominciata con il rientro di Victor Osimhen, uomo chiave, vero ago della bilancia degli azzurri

Il Napoli, che ha collezionato 84 punti, è al comando della «classifica provvisoria» dell’anno solare. Lo fa sapere l’edizione odierna di Repubblica, che presenta così la sfida di domenica all’Inter: i campioni d’Italia ne hanno raccolti 83, uno in meno.

È quasi incredibile che al comando della classifica provvisoria dell’anno solare ci sia il Napoli, la squadra della Serie A che finora ha messo insieme più punti (84) nel corso del 2021. Subito dietro con appena una lunghezza di svantaggio ci sono addirittura i gettonatissimi campioni d’Italia in carica dell’Inter, che cercheranno di sfruttare lo scontro diretto di domenica pomeriggio (ore 18) a San Siro per ristabilire a 360 gradi la loro leadership

Fondamentale – così scrive il quotidiano – Victor Osimhen. L’uomo chiave del finale della scorsa stagione oltre che della gestione Spalletti. Che ha dato al Napoli il ritmo scudetto.

La grande rincorsa era cominciata con il recupero di Victor Osimhen: tardivo peraltro per rimettere insieme tutti i cocci della gestione di Gattuso. Osimhen, dopo i due gol in Nazionale, vuole ripetersi anche contro l’Inter: per difendere il primato in classifica del Napoli e per ipotecare con i suoi compagni pure lo scudetto dell’anno solare.

Lo «scudetto dell’anno solare» – certo – avrebbe per gli azzurri un valore solo «platonico», e non cancellerebbe la delusione per il finale della scorsa stagione. E però – così si legge su Repubblica – rappresenterebbe una base di partenza molto solida per le ambizioni e per l’autostima della squadra.