Mourinho: «Non ho terzini, Juan Jesus mi avrebbe fatto comodo»

A Sky: «La Roma ha fatto un mercato di reazione. Sono vicino alla società, ma questa rosa non è più forte dell’anno scorso. Non ho terzini, tenere Juan Jesus o Bruno Peres mi avrebbe fatto comodo»

Dopo la pesante sconfitta della sua Roma contro il Venezia di Zanetti, José Mourinho – intervenuto ai microfoni di Sky – ha denunciato carenze nella rosa della squadra giallorossa.

In particolare, il portoghese ha asserito di «non avere a disposizione terzini», tanto che gli avrebbe fatto comodo confermare in rosa Bruno Peres, ora compagno di Hamsik al Trabzonspor (in Turchia), e il difensore del Napoli Juan Jesus, accolto con una certa freddezza dalla piazza partenopea.

Non penso che questa rosa sia meglio dell’anno scorso. Abbiamo perso giocatori di esperienza. Oggi i due terzini che avevo in panchina erano Reynolds e Tripi. Tripi è della Primavera e Reynolds ha fatto due partite in Serie A. Bruno Peres sarebbe stato utile, Juan Jesus sarebbe stato utile. E’ stato un mercato di reazione, io sono vicino alla società in questo. Il portiere è stata una scelta mia. Il colpo Viña è stato un colpo di reazione all’infortunio Spinazzola. Lo stesso colpo Abraham segue la stessa logica: abbiamo preso Tammy per reagire all’addio di Dzeko.