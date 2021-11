Mourinho: «C’erano due rigori netti per noi, gli arbitri della Conference sono scarsi»

«Siamo sfortunati, gli arbitri non sbagliano mai a nostro favore. In attacco sta mancando il genio, non siamo in fiducia»

La Roma di Mourinho non è andata oltre il pareggio (2-2) contro il Bodo, in Conference League. La squadra è stata fischiata per la prima volta dai suoi tifosi, soprattutto Abraham e Zaniolo. Nel post partita, il tecnico giallorosso si è lamentato dell’arbitraggio, reclamando due rigori non concessi alla squadra.

«I fischi non li ho sentiti. Certo, non abbiamo fatto una grande partita. Anche nel primo tempo, ogni palla a Darboe o Veretout era persa e davanti abbiamo fatto fatica. Però abbiamo pareggiato, anche se loro ha fatto due tiri e due gol e noi invece non so quanti tiri. Però c’erano due rigori netti per noi. In Conference League, forse, ci sono arbitri scarsi. Possiamo dire che abbiamo giocato bene o male, ma due penalty non dati influenzano la partita, valgono più di qualsiasi cosa. Siamo sfortunati, gli arbitri non sbagliano mai a nostro favore. Ma vorrei ridire, quanti punti abbiamo perso per l’arbitraggio? Basta pensare alla partita con la Juventus, alla partita col Milan, così potete contare quanti punti abbiamo perso».

Il tecnico ha continuato:

«Dubbi? Guardateli in tv. Sono due rigori netti. Stavolta meritavamo di vincere noi contro il Bodo e la squadra ha rispettato la maglia. Ora non possiamo arrivare primi contando solo su di noi, ma possiamo arrivare sicuramente secondi vincendo la prossima in casa con lo Zorya».

Mourinho ha criticato la prestazione dei suoi attaccanti.

«Il problema c’è stato davanti: sta mancando il genio, la tecnica che decide. Mkhitaryan, Zaniolo e Abraham hanno sbagliato tanto, non sono in un grande momento, sono in difficoltà. Ora quello che segna di più è El Shaarawy. Serve la pausa, perché non siamo in fiducia».