Moggi: contro il Napoli, Sarri è sembrato più in confusione dei giocatori della Lazio

Su Libero. Il Napoli ha dato spettacolo e, con un giro palla ad alta velocità, ha costretto i laziali a correre a vuoto per tutta la partita

Su Libero, Luciano Moggi commenta Napoli-Lazio di domenica sera e, in generale, il cammino della squadra di Luciano Spalletti.

“Un cammino altalenante di entrambe che poteva far prevedere una partita di scarsi contenuti tecnici. Invece il Napoli, nel segno di Maradona, a cui è dedicata la statua nello stadio, ha cominciato dando spettacolo, e con un giro palla ad alta velocità, ha costretto i laziali a correre a vuoto per quasi tutta la partita”.

Su tutti, sono risaltati, scrive, Mertens e Lobotka, che hanno dimostrato di saper sostituire degnamente Osimhen e Anguissa.

“Della Lazio possiamo dire che ci è sembrata una squadra in confusione e forse il suo allenatore ancor di più dei giocatori. Gli scivolamenti a metà campo non erano quelli giusti e la difesa, mal protetta, troppo spesso si è trovata fuori posizione e in difficoltà nell’uno contro uno”.