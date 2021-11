Messaggero: Roma e Inter hanno riempito gli stadi oltre il 90%, il Napoli fermo al 56%

Il quotidiano prende in considerazione le due partite casalinghe con impianti aperti al 75%. Il Milan ha raggiunto quota 66,72%, la Juve ferma al 62,14%

Il Messaggero commenta il mancato ok del Cts alla percentuale del 100% del pubblico all’Olimpico per Italia-Svizzera e si pone la domanda: cambia davvero molto tra gli stadi aperti al 75 o al 100%? A guardare i dati non sembrerebbe.

La Roma e l’Inter sono le uniche due squadre che arrivano quasi al massimo degli spettatori che possono accedere allo stadio.

“La Roma ha il coefficiente di riempimento maggiore tra i grandi club del campionato: pari al 93,20%”.

Nei due turni casalinghi disputati finora con capienza al 75%, ovvero contro Napoli e Milan, il club ha totalizzato 49.401 spettatori, superando serenamente la soglia del 93%.

La seconda squadra, in termini percentuali, è l’Inter, che, per le sfide contro la Juventus e l’Udinese, ha totalizzato 52.304 persone, riempiendo il San Siro al 91,76% (sempre del 75% permesso). Nel caso del match contro la Juve ha addirittura toccato il record del 99,18% (con 56.532 tifosi).

Terzo il Milan, che ha raggiunto quota 66,72% (e 38.029 presenze) tra la gara con il Verona e quella con il Torino. La Juve, che in casa ha sfidato Roma e Sassuolo, ha riempito lo Stadium soltanto al 62,14% del disponibile (19.264 tifosi in media).

A chiudere la classifica sono Napoli e Lazio.

“Nelle sfide contro il Torino e il Bologna gli azzurri hanno attirato 23.290 persone (e il 56,80% del San Paolo), mentre a vedere la Lazio all’Olimpico sono andate 27.500 persone in media per le partite contro l’Inter e la Fiorentina: il 51,88% del concesso”.