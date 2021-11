Mertens torna tra i convocati del Belgio, Fabian Ruiz ancora out dalla Nazionale spagnola

Domenica ancora il campionato, poi la sosta dedicata alle nazionali.

Superato l’intervento alla spalla, Mertens è tornato regolarmente tra i convocati del suo Belgio per le partite contro l’Estonia e il Galles.

Ancora out dalla Nazionale spagnola nonostante l’inizio di stagione importante invece Fabian Ruiz, che pure Luis Enrique aveva convocato agli Europei. Punzecchiato dalla stampa sul tema, il c.t. spagnolo ha dichiarato di aver parlato in privato col centrocampista del Napoli, di cui ha apprezzato l’inizio di stagione nel ruolo di play.

Conosco benissimo Fabian, è stato con noi all’ultimo Europeo. Sta bene, e sta facendo bene da play con il Napoli che è primo in classifica in Italia, giocando tutte la partite o quasi. Però posso convocare solo 25 giocatori e non voglio parlare di chi non c’è. Ho parlato con Ruiz in privato. Le porte della nazionale sono sempre aperte. Non ho altro da aggiungere.