Marco D’Amore: «Alla prima conferenza stampa per Gomorra mi dissero: ‘Bravo, parli bene l’italiano’»

Al Fatto: «Molti ragazzini di Scampia li ho ritrovati a teatro solo per vedermi. A Servillo non riuscivo a dare del tu, mi abbagliava, Sorrentino invece riusciva a competere con lui»

Sul Fatto Quotidiano una lunga intervista a Marco D’Amore. Nato a Caserta nel 1981, ha lavorato a teatro con la compagnia di Toni Servillo, poi nel cinema e, dal 2014, è Ciro, nella serie Sky Gomorra. Ricorda la sua gioventù nel casertano, parlando anche di Saviano ragazzo.

Dopo anni di Gomorra sa riconoscere le armi.

Del set di Gomorra racconta:

«Nella prima serie Salvatore recitava la parte del figlio incapace del boss, e quando impugnava la pistola non la puntava dritta, ma girata: fuori dai ciak arrivavano i ragazzini che provavano a spiegargli quale era la tecnica corretta. E quella consapevolezza non arrivava dai film o dalle fiction, ma dalla quotidianità: fu doloroso rendercene conto».

I veri camorristi l’hanno mai fermata?

«Chissà quante volte è successo e non solo a Napoli, magari a Milano o a Brescia; ovviamente quelli del mio territorio li riconosco al volo, ho le antenne, ma nessuno di loro mi ha mai fermato per complimenti o accuse, nessun tipo di esaltazione: in qualche modo sanno rispettarti per il tuo lavoro. Quando giriamo in quei quartieri il primo impatto con noi è legato alla fatica; quasi tutti i giorni ci domandavano: “Ma chi t’o fa fa’?”. Perché pensavano al cinema come un gioco, un divertimento, mentre magari ci alzavamo alle cinque del mattino e giravamo dodici ore sotto la pioggia».