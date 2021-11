Lo staff medico del Napoli tenta il miracolo: portare Osimhen in campo contro il Verona 

Sul CorSport. I medici si sono dati questo come obiettivo, sarà la loro missione. Il nigeriano non partirà per la Polonia per lavorare al recupero

Dopo la partita contro la Salernitana, parlando di Victor Osimhen infortunato, Spalletti si affidò ai medici del Napoli.

«Per domenica ce la potrebbe anche fare. Noi si ha molta fiducia nei nostri medici, sono di quelli bravi, per cui si pensa che riescano ad anticipare d’un paio di giorni per rimetterlo in condizione».

A tal proposito, il Corriere dello Sport scrive:

“E quindi, non esserci per Victor Osimhen diventerà un’esigenza fisica, muscolare, e il miracolo, a quel punto, sarà vederlo in campo contro il Verona, la vera missione che s’è data lo staff medico, diretto dal dottor Raffaele Canonico e anticipata da un allenatore che pretattica non ne fa”.