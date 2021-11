Libero: Spalletti non è fortunato con i capitani, dopo Totti e Icardi adesso c’è il caso Insigne

La serenità dello spogliatoio non può essere messa in crisi da un caso come questo e dovrà essere lo stesso tecnico toscano a fare da sponda tra campo e fuori

Si è detto e si è scritto tanto del rapporto di Luciano Spalleti con le figure più importanti dello spogliatoio. I precedenti attriti con Totti alla Roma e Icardi all’Inter potevano impensierire e alla fine il tecnico si ritrova anche a Napoli con una situazione complicata, per quanto non sia coinvolto.

Lorenzo Insigne infatti non ha ancora rinnovato il contratto e le recenti esternazioni del suo agente non hanno di certo disteso il dialogo. Libero scrive così sul punto.

Considerando che l’addio a gennaio è pressoché impossibile, toccherà al mister salvaguardare lo spogliatoio con il Napoli in piena corsa per la conquista di uno storico scudetto.

La serenità dello spogliatoio non può essere messa in crisi da un caso come questo e dovrà essere lo stesso tecnico toscano a fare da sponda sia nei rapporti extra campo sia in quelli all’interno della rosa per evitare il caos.