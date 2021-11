Libero: l’operazione simpatia con cui Mourinho voleva rispolverare la sua immagine è finita

Lo scrive Claudio Savelli su Libero. Quando è arrivato a Roma, il tecnico si è promesso di essere sempre positivo e per un po’ lo è stato. Ha trovato una connessione con pubblico, giocatori e società, parlando bene di tutti. Nelle prime giornate di Serie A, anche con qualche decisione arbitrale a sfavore, si presentava sempre con il sorriso. Poi, dopo la disfatta contro il Bodo, il cambiamento.

“È cambiato tutto con la debacle (6-1) in casa del Bodo in Conference, un’umiliazione che lo ha spaventato. Come meccanismo difensivo, José ha trasformato in colpevoli i suoi giocatori (di riserva) e ha scelto gli arbitri che fin lì aveva ignorato come diversivo. Il problema è che qualsiasi sia la polemica, non sembra più pensata e costruita per mascherare il momento di difficoltà della squadra, bensì improvvisata”.