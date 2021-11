La Figc contro gli “ostruzionisti” della Lega Serie A: approvati, con alcune tensioni, nuovi quorum e maggioranze

Sulla Gazzetta. Da oggi per le deliberazioni in seconda convocazione basterà la maggioranza semplice e non più quella dei 2/3 degli aventi diritto

Ieri si è tenuto il Consiglio Federale della Figc. E, non senza tensioni, è stata approvata la proposta di cambiare quorum e maggioranze per le assemblee di Serie A. Un modo per combattere gli ostruzionisti che ingolfano spesso le decisioni della Lega. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.

“Il Consiglio federale, non senza tensioni, ha approvato la proposta che permette di adeguare i principi informatori delle Leghe in materia di quorum e maggioranze assembleari. Da oggi infatti, per ritenere legalmente costituite le assemblee, basterà in seconda convocazione la maggioranza semplice e non più quella dei 2/3 degli aventi diritto. L’obiettivo è interrompere quella tendenza all’immobilismo che ormai da anni – tutelando gli interessi di pochi – rallenta i lavori specialmente della Lega di A come aveva sottolineato di recente anche il presidente Dal Pino.

Il presidente Gravina ha commentato la scelta:

«La Lega Serie A ha molte anime con diversi centri di interesse. Bisogna andare oltre conflitti interni e logiche personalistiche, serve un cambio di passo, anche perché altre realtà internazionali continuano a crescere, noi stiamo fermi a dieci anni fa. Stiamo parlando di una questione che va avanti da tantissimi anni, ma oggi viene sancito un principio di assoluta democrazia contro la possibilità che minuscole partecipazioni possano bloccare lo svolgimento dei lavori assembleari».

E la rosea commenta:

“Sembra che gli “ostruzionisti” non l’abbiano presa affatto bene”.

Se vuoi essere sempre aggiornato seguici su Google News