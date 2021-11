La blasfemia dei soldi: il mitico Staples Center dei Lakers si chiamerà «Crypto.com Arena»

La società di criptovalute con sede a Singapore ha pagato 700 milioni di dollari per intestarselo. Il nuovo “battesimo” a Natale

Lo Staples Center, la leggendaria casa dei Los Angeles Lakers, il parquet di Magic Johnson e ora di Lebron James, col posto assegnato fisso a Jack Nicholson. Non si chiamerà più così. Si chiamerà “Crypto.com Arena”. Perché la suddetta società di criptovalute con sede a Singapore, ha pagato 700 milioni di dollari. Lo scrive la BBC: il nome cambierà a Natale.

Lo stadio, inaugurato nell’ottobre del 1999, ospita quattro squadre professionistiche: i Lakers, i LA Clippers, i LA Sparks, oltre ai LA Kings di hockey su ghiaccio. In passato ha ospitato anche importanti eventi di boxe e alcune delle più grandi star della musica, tra cui Bruce Springsteen e Taylor Swift. L’ormai vecchio nome, Staples Center, era stato usato su iniziativa della società di forniture per ufficio Staples Inc, che aveva pagato 100 milioni di dollari per i diritti sul nome e per un periodo di 10 anni. Nel 2009 l’accordo era stato esteso a tempo indeterminato, prima che calasse sulla storia la forza delle criptovalute.