In Inghilterra il 20% delle tifose vengono molestate allo stadio e non intendono più tollerarlo

Lo rivela un sondaggio della Football Supporters’ Association. Il dato è raddoppiato rispetto allo stesso sondaggio di sette anni fa

Secondo un sondaggio della Football Supporters’ Association (FSA), l’ente che rappresenta i tifosi di calcio in Inghilterra e Galles, una donna su cinque tra 2000 tifose intervistate (20%) riferisce di essere stata molestata allo stadio. Il dato è raddoppiato rispetto a quello dello stesso sondaggio fatto sette anni fa, nel 2014.

Una percentuale molto più piccola di tifose riferisce di aver riscontrato comportamenti sessisti nel calcio femminile (5%), mentre il 75% ha dichiarato di non aver sentito commenti o cori sessisti o di aver sperimentato attenzioni fisiche indesiderate.

Quasi la metà delle intervistate (il 49%) dichiara di aver provato rabbia nell’assistere a comportamenti sessisti alo stadio, nel 2014 la percentuale era la metà: il 29%.

Sempre meno donne sono disposte ad accettare episodi del genere come parte dell’esperienza della partita, il 4% in meno rispetto al 10% del 2014: la maggior parte delle intervistate (59%) vorrebbe che i club condannassero le persone che hanno atteggiamenti del genere. Quattro su dieci (39%) vorrebbe vedere i sessisti espulsi: nel 2014 erano il 26%. Infine, una tifosa su 20 (5%) afferma che assistere a comportamenti sessisti durante la partita l’ha spinta a non tornare più allo stadio.