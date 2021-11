I metodi del Milan: pilates, pasti takeaway da portare a casa, hamburger con pane fatto in casa e riso al curry 

La Gazzetta dello Sport dedica una pagina al mondo Milan, a tutte le professionalità che lavorano a Milanello, alla cura dei dettagli per mantenere in vetta la squadra di Pioli. Tante le curiosità, a partire dalle migliorie apportate al centro sportivo.

Si lavora anche per migliorare il terreno dei campi di gioco. In palestra sono stati cambiati i macchinari e sono aumentati gli spazi dove effettuare la fisioterapia.

E viene data sempre maggiore importanza alla fase della riatletizzazione, la fase post infortunio necessaria a tornare alla forma migliore. I progressi maggiori, scrive la rosea, sono però stati fatti nelle tecniche di recupero post partita, visto che si gioca ogni 3 giorni ed è necessario farsi sempre trovare pronti.

Uno staff a parte si occupa della nutrizione degli atleti.

Ora che Pioli ha abolito i ritiri,

“ai giocatori viene consegnata la cena take away, con le pietanze sotto vuoto e le spiegazioni per riscaldarle a casa, proprio come hanno fatto anche i cuochi stellati durante il periodo di isolamento. A Milanello, la scelta a pranzo è varia tutti i giorni, e la tradizione del buffet post partita consolidata. Non solo pasta, perché i gusti cambiano e i giovani di Pioli hanno una predilezione per gli hamburger (spesso con il pane fatto in casa), ma anche per il riso al curry. Culture che si fondono, in campo e anche in cucina”.