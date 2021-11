I bookmakers puntano sulla crisi mistica del Manchester United e quotano Gattuso al posto di Solskjaer

Puntando un euro su Gattuso, se ne vincerebbero 100. Mancini viene pagato a 50. Ma il favorito è l’attuale tecnico del Leicester Brendan Rodgers

Anche se Cristiano Ronaldo l’ha salvato ancora una volta Ole-Gunnar Solskjaer resta in bilico sulla panchina del Manchester United. Il tecnico norvegese si muove sul filo del rasoio, per ora resiste, ma intanto i bookmakers aggiornano le quote dei possibili successori. Tra i nomi tirati fuori dai betting analyst di Sisal Matchpoint spunta Gennaro Gattuso.

Agipro riporta che sono due tecnici italiani “papabili”, anche se con quote altissime. Roberto Mancini, che ha già allenato a Manchester il City, quotato a 50, e Gattuso. Puntando un euro su Gattuso, se ne vincerebbero 100. Sempre che la famiglia Glazer fosse investita da una crisi mistica tale da portare Gattuso sulla panchina che fu di Ferguson.

Tornando seri: il favorito numero uno per i bookies è l’attuale tecnico del Leicester Brendan Rodgers, a 4, mentre sale a 6 l’ipotesi Zinedine Zidane.